„Bastille“: Neue Single kommt am…

Neue Musik von „Bastille“ ist nahe.

Bereits diesen Freitag (04.12.) erscheint eine neue Single der Band. Das hat jetzt Frontmann Dan Smith via „Instagram“ angekündigt. Dort postete er nicht nur einen kleinen Audio-Ausschnitt des neuen Songs, sondern verriet auch, wer als Feature-Gast mit dabei ist. Bei „Goosebumps“ – so der Name der Single – hat kein Geringerer als Musikproduzent Kenny Beats seine Finger mit im Spiel.

Bereits im November haben „Bastille“ angedeutet, dass sie schon bald wieder einen neuen Song veröffentlichen werden.

Foto: (c) Universal Music