„Bastille“: Neue Single und neue EP

Beim kommenden Stück „Goosebumps“ von „Bastille“ handelt es sich offenbar nicht nur um eine neue Single, sondern gleichzeitig auch um eine neue EP. Das hat Frontmann Dan Smith jetzt via „Instagram“ verraten. Beides erscheint demnach am 04. Dezember. Smith schrieb zudem: „Wir hatten eine großartige Zeit, mit Kenny Beats an diesem neuen Track zu arbeiten. Diese EP zu machen, ist dieses Jahr für uns die beste Ablenkung gewesen und wir freuen uns so dermaßen darauf, wenn ihr sie hört.“

Hier die Tracklist:

1. „Goosebumps“ feat. Kenny Beats

2. „survivin‘“

3. „What Your Gonna Do?“ feat. Graham Coxon

4. „survivin‘“ (One Eyed Jack’s Session)

5. „Goosebumps“ (One Eyed Jack’s Session)

