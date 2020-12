Beatrice Egli in Weihnachtsstimmung

Viel braucht Beatrice Egli nicht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Obwohl dieses Jahr das Fest wohl für alle kleiner ausfällt, ist das kein Hindernis für die Stimmung.

In einem „Instagram“-Post schrieb die 32-Jährige: „Auch wenn Weihnachten dieses Jahr bei uns allen vielleicht etwas anders abläuft als sonst, gibt es so viele Kleinigkeiten, die mich in perfekte Weihnachtsstimmung versetzen. Weihnachtslieder, Plätzchen, Lichterketten überall, Vorfreude aufs Weihnachtsmenü, schöne Kleidung, Weihnachtspost…“

Beatrice Egli findet es übrigens sympathisch, wenn Männer sie nicht über ihren Beruf ausquetschen, sondern sich für sie als Person interessieren.

Foto: (c) Anita Bresser / Universal Music