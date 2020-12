„Beatsteaks“ covern Hildegard Knef

„Von nun an ging’s bergab“ von Hildegard Knef ist ein weiterer Vorgeschmack auf die Cover-EP der „Beatsteaks“, die am 11. Dezember erscheinen wird.

Ihre neue Single spielten die Berliner im Hansa Studio der Hauptstadt ein. Die Leitung übernahm dabei niemand Geringeres als Moses Schneider. Und ein Video dazu gibt es auch schon auf „YouTube“. Bei dem Cover-Song stand dieses Mal auch nicht Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß am Mikrofon, sondern Peter Baumann. Der schlüpft also in Hildegard Knefs Rolle, um sich auf diese Weise vor der Ausnahmekünstlerin zu verneigen.

Auch im Clip zum Song steht Baumann im Fokus.

