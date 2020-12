Bei „The Killers“ gibt es scharfe Sauce

Feinschmecker aufgepasst: „The Killers“ haben eine Auswahl an scharfen Saucen auf den Markt gebracht. Die Kollektion trägt den Namen „‚The Killers“ scharfe Saucen“ und kommt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Die unterschiedlichen Saucen sind nach der Musik der Band benannt. So gibt es eine würzige Louisianasauce namens „Hot Fuss“, ein Sößchen namens „Fire In Bone“, die rauchige „Caution“ und die pfeffrige „Blowback“. Im Moment gibt es die Saucen nur im Bundle zu kaufen und ist auf 2.500 Sets limitiert. Kostenpunkt: 59,50 Dollar, also ungefähr 49 Euro. Zu kaufen gibt es die Saucen auf der Webseite „thekillershotsauce.com“

Das verfeinert sicher jedes Weihnachtsmenü!

Foto: (c) Anton Corbijn / Universal Music