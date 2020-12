Ben Zucker: „Jetzt erst Recht!“

Ben Zucker hat endlich das Geheimnis um sein neues Album gelüftet. In einem kurzen Videoclip auf „Instagram“ sagte der 37-Jährige: „Moin ZuckerBande! Endlich darf ich’s euch sagen… Mein neues Album 2021 heißt „JETZT ERST RECHT!“

Zu dem Clip schrieb der Sänger: „Warum? Weil es nach diesem verrückten Jahr für mich klar war – wir müssen jetzt erst recht zusammenhalten und dürfen den Blick auf das Gute nicht verlieren. Ich bin megamäßig stolz auf alles, was mein Team und ich in den letzten Monaten im Studio geleistet haben. Das Album ist in den allerletzten Zügen und kann schon seeehr bald vorbestellt werden. Stay tuned!“ Wann genau das neue Werke erscheinen wird, hat er aber noch nicht verraten, auch nicht, ob seine Schwester Sarah Zucker darauf zu hören sein wird.

Für 2022 hat Ben Zucker eine große Arena-Tour geplant, Hier die Termine:

16.01. RIESA, SACHSENarena

18.01. LEIPZIG, Quarterback Immobilien Arena

19.01. HAMBURG, Barclaycard Arena

21.01. TRIER, Arena

22.01. STUTTGART, Porsche Arena

23.01. MÜNCHEN, Olympiahalle

25.01. NÜRNBERG, Arena

26.01. MANNHEIM, SAP Arena

27.01. KÖLN, LANXESS Arena

29.01. BIELEFELD, Seidensticker Halle

30.01. BRAUNSCHWEIG, Volkswagen Halle

01.02. OBERHAUSEN, König Pilsener Arena

02.02. MAGDEBURG, GETEC Arena

04.02. FLENSBURG, Flens Arena

05.02. ROSTOCK, Stadthalle

06.02. BERLIN, Mercedes Benz Arena

08.02. ZWICKAU, Stadthalle

09.02. ERFURT, Messe

11.02. OLDENBURG, Große EWE Arena

12.02. KIEL, Wunderino Arena

13.02. SCHWERIN, Sport- und Kongresshalle

18.02. WIEN, Stadthalle F

