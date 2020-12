Bill Kaulitz will nicht nur mit seinem Job zusammen sein

Bill und Tom Kaulitz sind unzertrennlich. Sie verbringen nicht nur auf der Bühne jede Sekunde zusammen, auch privat machen die beiden viel gemeinsam. Während Tom aber auch das Familenglück mit Ehefrau Heidi Klum und ihren Vier Kindern genießen kann, ist Bill noch auf der Suche nach der großen Liebe. Er könnte sich sogar vorstellen, selbst eine Familie zu gründen.

In der „TVNOW“-Doku „Tokio Hotel – zurück zum Nullpunkt“ erinnerte sich die Band an den Beginn ihrer Karriere und plauderte dabei offen über ihre Zukunftspläne. Bill gab zu, dass er der Einzige ist, der immer noch kein richtiges eigenes Privatleben habe. Einen Kinderwunsch habe er eine ganze Zeit lang nicht gehabt. Er erzählte „Ich habe immer gedacht, ich habe so viele Karrierepläne, ich bin so busy und nur am Rumreisen, das ist ja schon mit einem Hund manchmal schwierig, dass ich dachte, wie soll das gehen mit Kindern.“ Mittlerweile fände er es aber schön, Teil einer großen Familie zu sein. Bill würde es sehr weh tun, nur mit seinem Job zusammen zu sein. Der Wunsch nach einer eigenen Familie sei mit zunehmendem Alter immer größer geworden.

„Tokio Hotel“ planen nächstes Jahr eine große Tour mit einigen Stopps in Deutschland.

