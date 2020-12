Billboard Women in Music Awards 2020: Die Gewinnerinnen

Die Trophäen für die Gewinnerinnen der alljährlichen Billboard Women in Music Awards sind vorgestern Abend (10.12.) vergeben worden. Zur Frau des Jahres wurde Cardi B gekürt. Jennifer Lopez wurde zur Ikone erklärt und Dua Lipa zum absoluten Powerhouse. Weitere Gewinnerinnen waren Dolly Parton, Jessie Rey und „Chloe x Halle“. Cardi B sagte laut „billboard.com“ in ihrer Dankesrede: „Im Leben geht es darum, deine Träume wahrwerden zu lassen. Aber um deine Träume wahrwerden zu lassen, denke nicht, dass es dir in den Schoß fällt. Man muss dafür arbeiten. Man muss ehrgeizig sein, sich vernetzen, man muss besser werden in dem, was man macht. Es gibt Hoffnung für deine Träume.“

Hier die komplette Gewinnerliste der Billboard Women in Music Awards 2020:

Woman Of The Year: Cardi B

Icon Award: Jennifer Lopez

Powerhouse Award: Dua Lipa

Impact Award: Jessie Reyez

Rising Star Award: Chloe x Halle

Hitmaker Award: Dolly Parton

