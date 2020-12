Billie Eilish: Das sind ihre Lieblingssongs 2020

Billie Eilish gehört zweifelsohne zu den erfolgreichsten Künstlerinnen in diesem Jahr. Doch welche Songs hat sie selbst rauf und runter gehört? Das hat die 18-Jährige jetzt dem australischen Sender „Triple J“ verraten.

Zu ihren neun Lieblingssongs gehört vor allem „At The Door“ von „The Strokes“. Am liebsten hätte sie das ganze Album in ihre Top-Hits-Liste gepackt. Sie sagte: „Es ist seit vielen Jahren mein Lieblingsalbum. ‚The Strokes‘ hat etwas an sich, ich weiß nicht, was es ist, Mann. Ich liebe ‚At The Door‘, ich liebe die Melodien, ich liebe die Texte, ich liebe alles daran. ‚The Strokes‘ haben einen Nerv getroffen.“

Auf Billie Eilishs Liste der Lieblingssongs 2020 stehen außerdem „Are You Even Real“ von James Blake, Phoebe Bridgers „Saviour Complex“, „By Any Means“ von Jorja Smith und Dominic Fikes „Chicken Tenders“. Ebenfalls auf der Liste stehen Drakes „Time Flies“, „Drinks“ von Cyn, „Kata“ von Tekno und „To Let A Good Thing Die“ von Bruno Major.

Foto: (c) PR Photos