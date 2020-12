Billie Eilish: „Hört auf, euch über mich lustig zu machen!“

Billie Eilish hat ihre Fans gebeten, sie mögen doch bitte aufhören, sich über ihre Haare lustig zu machen. Die hat die Sängerin schon vor Monaten schwarz gefärbt, mit einem neongrünen Ansatz.

Doch die Fans sind teilweise gar nicht begeistert von diesem Look und hören einfach nicht auf, Billie damit aufzuziehen. In einem „Instagram“-Video sagte die 19-Jährige jetzt: „F**** euch, Leute! Hört auf, euch über mich lustig zu machen! Ich arbeite gerade an einem Album für euch. Ich werde es nicht veröffentlichen, wenn ihr nicht aufhört, euch über meine Haare lustig zu machen. Haltet die Klappe!“

Billie Eilish hat für 2021 übrigens eine neue Ära angekündigt.

