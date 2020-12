Billie Eilish sagte Welttournee ab

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Billie Eilish: Die Sängerin hat jetzt ihre Welttournee komplett abgesagt, da es aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch absehbar ist, wann diese tatsächlich stattfinden kann.

In ihrer „Instagram“-Story schrieb die 18-Jährige: „Ich vermisse es so sehr, für euch zu performen und auf der Bühne zu sein. (…) Wir haben verschiedene Szenarien für die Tour ausprobiert, aber keine davon ist möglich und obwohl ich weiß, dass so viele von euch eure Tickets behalten wollt, ist das Beste, was wir jedermann tun können, das Geld so schnell wie möglich in eure Hände zurückzugeben.“

Billie Eilish fügte noch hinzu, dass sie, sobald es Neuigkeiten über eine Tourmöglichkeit gibt, sie ihren Fans sofort Bescheid sagen wird.

Foto: (c) PR Photos