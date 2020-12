Billie Eilish schläft im Bett ihrer Eltern

Billie Eilish ist ein Superstar. Sie knackt so gut wie alle musikalischen Rekorde und ist weltberühmt.

Jetzt zeigte sich die sonst zurückhaltende 18-Jährige von ihrer privaten Seite – und zwar in der Doku „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“. Auf „Instagram“ teilte sie einen Trailer dazu. Darin plaudert sie aus, dass sie am liebsten bei ihren Eltern im Bett schläft, weil es ihr in ihrem eigenen Zimmer zu gruselig ist. Da könnten ja Monster unterm Bett lauern. Der Trailer zeigt auch, dass Billie generell ein tolles Verhältnis mit ihren Eltern hat. Mit Mama wird ausgiebig geknuddelt und der Papa begleitet Billie bei den ersten Fahrversuchen mit dem neuen Führerschein. Zur bestandenen Prüfung hat sie sich nämlich ihr absolutes Traumauto gegönnt, einen schwarzen Dodge Challenger.

Die Doku zeigt auch, dass Billie – entgegen ihres öffentlichen Images – sehr gerne lacht.

