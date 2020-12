Billie Eilish stellt einen Song nach dem anderen fertig

Diese Nachricht schürt die Vorfreude auf das neue Album von Billie Eilish so richtig an: Die Sängerin ist selbst total begeistert von den Songs.

Gegenüber „Variety“ erzählte die 18-Jährige: „Aktuell habe ich 16 Songs, an denen wir arbeiten. Und ich liebe sie alle.“ Und wie kommt es, dass Eilish bereits so viele Songs in der Pipeline hat. Dazu sagte sie: „Ich denke, [mein Bruder] Finneas und ich haben uns eingegroovt. Es gab eine Zeit, vor einem Monat oder so, in der wir dem Label schrieben: ‚Song beendet, ein weiterer Song fertig, ein weiterer Song fertig.‘ Ich bin so viel besser darin. Ich liebe es viel mehr. Ich genieße es jetzt richtig und ich finde, ich bin jetzt ziemlich gut darin.“

Als Vorgeschmack darauf hat Billie Eilish vor kurzem die Single „Therefore I Am“ veröffentlicht.

Foto: (c) PR Photos