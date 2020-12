Bonnie Tyler kündigt neues Album an

Neue Musik von Bonnie Tyler ist unterwegs: Die Sängerin hat für den 26. Februar 2021 ihr neues Studioalbum „The Best Is Yet To Come“ angekündigt. Einen ersten Vorgeschmack darauf wird es diese Woche auch schon geben. Am Freitag (18.12.) erscheint die Single „When The Lights Go Down“, berichtet „Presse Peter“.

Tyler selbst sagte über ihr kommendes Werk: „Ich konnte es in den letzten zehn langen und gruseligen Monaten kaum erwarten, für euch alle zu singen. Ich weiß, dass manche von euch unter dem Virus und dem Verlust von Familienmitgliedern, Freunden und Freundinnen leiden und das tut mir von Herzen leid. Musik kann alles ein bisschen leichter machen und ist für mich immer mein Rückzugsort. Ich hoffe, dass euch diese neuen Songs aufmuntern werden. Ich bin wirklich glücklich und stolz auf dieses neue Album. Es rockt einfach und zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich es anhöre. Der Moment, wenn wir endlich wieder auf einer Bühne stehen und eure lächelnden Gesichter sehen können, wird etwas ganz Besonderes sein. Ich verspreche: Das Beste kommt wirklich erst noch!”

Hier die Tracklist:

1. The Best Is Yet To Come

2. Dreams Are Not Enough

3. Hungry Hearts

4. Stuck To My Guns

5. When The Lights Go Down

6. Stronger Than A Man

7. I’m Not In Love

8. Somebody’s Hero

9. Call Me Thunder

10. I’m Only Guilty (Of Loving You)

11. You’re The One

12. Catch The Wind

