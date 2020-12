Boris Becker wünscht sich noch mehr Kinder

Für Boris Becker ist die Familienplanung möglicherweise noch nicht abgeschlossen.

In seinem neuen Podcast „Der Fünfte Satz“ sagte das Tennis-Idol im Gespräch mit Johanes B. Kerner scherzhaft: „Als indianischer Stammeshäuptling wird man mit vier Kindern ja gar nicht ernst genommen. Ich hoffe natürlich, dass in Zukunft noch welche dazukommen.“

Ob er aktuell eine Frau an seiner Seite hat, behielt Boris Becker in dem Talk für sich. Er verrät im Podcast nur so viel: „Es gibt Menschen, die mir wichtig sind“. Sein Privatleben wolle er – anders als früher – nun soweit es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten.

