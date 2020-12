Britney Spears hat keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater

Seit 2008 steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. Seit Herbst 2019 hat er auch die Kontrolle über ihre Finanzen. Jetzt hat Jamie Spears verraten, dass er und seine Tochter seit August dieses Jahres nicht mehr miteinander gesprochen haben.

Gegenüber „CNN“ sagte er, dass sie nicht mehr „gut miteinander auskommen“. Grund: die Sängerin kämpft darum, dass ihr Vater die Vormundschaft wieder abgeben muss. Trotzdem sagt er: „Ich liebe meine Tochter und ich vermisse sie sehr.“ Außerdem will er immer für seine Tochter da sein: „Wenn ein Familienmitglied besondere Fürsorge und Schutz benötigt, muss die Familie vortreten, so, wie ich es in den letzten 12 Jahren getan habe, um Britney zu schützen.“

In der Zwischenzeit hat Britney Spears neue Musik rausgehauen – und zwar mit den „Backstreet Boys“.

Foto: (c) PR Photos