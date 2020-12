Britney Spears: Musikalische Geburtstagsfeier

Britney Spears hat vorgestern (02.12.) ihren 39. Geburtstag gefeiert. Und die Sängerin wurde dabei nicht nur von Geschenken von ihrem Liebsten Sam Asghari überschüttet, sondern hatte auch eine Überraschung für ihre Fans parat: Wie „Sony Music“ berichtet, veröffentlichte Spears an ihrem Ehren ihre neue Single „Swimming in the stars“.

Zudem kommt am heutigen Freitag (04.12.) die Deluxe Vinyl-Edition ihres Albums „Glory“ heraus, auf der sich weitere unveröffentlichte Tracks und neue Fotos befinden.

Von Sam Asghari hat Britney Spears übrigens eine Torte bekommen, auf der „Happy Birthday meine Königin“ steht.

Foto: (c) Adam Bielawski / PR Photos