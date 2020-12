Britney Spears: Neuanfang mit neuer Frisur

Britney Spears will neu anfangen und kämpft bekanntlich weiter dafür, dass ihr Vater nicht mehr als ihr Vormund eingetragen ist. Jetzt hat sie auch äußerlich den ersten Schritt gewagt: sie hat sich die Haare geschnitten.

Via „Instagram“ teilte sie ein Schnappschuss mit der neuen Frisur und schrieb: „Schneidet meine Haare! Ihr wisst, was sie sagen: raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen!“ Britneys Freund Sam Asghari ist ein großer Fan des neuen Looks und kommentierte das Foto mit den Worten: „Ich liebe es.“

Laut Vater Jamie Spears haben er und Britney seit August keinen Kontakt mehr.

Foto: (c) Adam Bielawski / PR Photos