Britney Spears: Verstörendes Geburtstagsselfie

Am Dienstag (02.12.) feierte Britney Spears ihren 39. Geburtstag.

Am 01. Dezember postete die Sängerin auf „Instagram“ ein Foto von sich und ihrem Freund Sam Asghari. Das löste unter den Fans in vielerlei Hinsicht Besorgnis aus. Zum einen gratulierte sich Britney in dem Post, den sie am 01.12. absetzte, selbst zum Geburtstag. Eine aufmerksame Nutzerin schrieb dazu: „Genau daran erkennt man, dass sie nicht selber postet. Ihr Geburtstag ist erst morgen!“ Das ist in der Tat merkwürdig. Dazu kommt noch die Pose, in der Britney und Sam abgelichtet wurden. Das Paar lächelt relativ hölzern in die Kamera, während Sam eine Art Würgegriff am Hals seiner Partnerin andeutet. Ein User kommentierte das Bild mit: „Die Platzierung seiner Hand macht mir große Sorgen“, ein weiterer schreibt: „Dieses Bild ist äußerst befremdlich und angsteinflößend.“

Am Freitag (04.12.) kam übrigens die Deluxe Vinyl-Edition ihres Albums „Glory“ heraus.

Foto: (c) PR Photos