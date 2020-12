Bruce Springsteen mit neuem Mega-Live-Boxset

1978 brachte Bruce Springsteen das Album „Darkness On The Edge Of Town“ raus. Jetzt, 42 Jahre später, hat der 71-Jährige ein neues Mega-Live-Boxset des Albums angekündigt.

In der Mitteilung heißt es: „Dieses 24-CD-Set enthält alle fünf legendären Radioaufnahmen der ‚Darkness‘-Tour: The Roxy in LA, The Agora in Cleveland, The Capitol Theatre in Passaic, New Jersey, Fox Theatre in Atlanta und Winterland in San Francisco.“ In der Box sind außerdem die Shows in Passaic und San Fransisco sowie der Auftritt in Houston, Texas. Ab dem 1. Februar gibt es die Platte dann zu kaufen.

Übrigens: Bruce Springsteen hat erst im Oktober sein neustes Album veröffentlicht. „Letter To You“ ist das 20. Studioalbum des Musikers.

