Buch-Tipps von Mariah Carey

Wer hätte das gedacht? Mariah Carey hat im Jahr 2020 offenbar ihre Nase in etliche Bücher gesteckt. Jedenfalls fasst sie auf „Instagram“ für ihre Fans zusammen, welche Bücher sie jedem nur empfehlen kann.

Zu einem entsprechenden Bild schrieb sie: „Essentielles Lesen für 2020!“ Und was hält Carey für essentiell? Ganz vorneweg natürlich ihre Biografie „The Meaning of Mariah Cary“. Doch auch „Caste: The Origins of Our Discontents“ von Isabel Wilkerson und „Ungezähmt“ von Glennon Doyle finden sich auf ihrer Liste genauso wie die Biografie ihres Kollegen Lenny Kravitz „Let Love Rule“ und „The Prophetes“ von Robert Jones Jr.

Übrigens: Mariah Carey führt mit ihrem Hit „All I Want For Christmas Is You“ die Liste der Weihnachtscharts in den USA an.

