Camila Cabello und die reale Liebe mit Shawn Mendes

Camila Cabello ist bis über beide Ohren in Shawn Mendes verliebt. Doch die Sängerin weiß auch, dass eine Beziehung harte Arbeit ist.

Zu einem Foto, auf den sich die beiden leidenschaftlich küssen, schrieb die 23-Jährige: „Ich habe bei diesem Typen viel über die Liebe gelernt. Es gibt nicht nur die glücklichen Momente, die ihr auf Bildern und Videos seht. Wenn man in einer Beziehung mit jemandem ist, dann fühlt es sich so an, als sei diese Person der Spiegel, der dich selbst reflektiert. Ich muss mich ständig mit meinen Ängsten, Befürchtungen, Unsicherheiten, Denkweisen, meinem Glauben übers Leben und mich selbst auseinandersetzen. Manchmal ist es nicht so einfach, wie es auf Bildern aussieht. Manchmal ist es unordentlich und unbequem und hässlich. Doch es gibt nichts wie die Gravitation, die Liebe ist. (…) Dieser Gravitationssog, der einem die unerbittliche Kraft gibt, mutiger, weiser und besser zu sein, als man es gestern war. (…) Verliebt zu sein bedeutet, sich immer wieder für diese Person zu entscheiden, mit der wir die schmutzigen Sachen durchmachen. Das ist viel schöner und realer als Perfektion.“

Camila Cabello ist übrigens auch wahnsinnig stolz auf die neue Musik ihres Liebsten Shawn Mendes.

Foto: (c) PR Photos