Carla Bruni: Erstes Best-of-Album auf Vinyl

Hier kommt das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Fans von Carla Bruni: Die Sängerin veröffentlicht ihr erstes Best-of-Album auf Vinyl. Das berichtet „Universal Music“ und schrieb dazu: „Ihre Lieder sind Poesie und ihre Melodien der perfekte Klangteppich, um uns hinweg zu träumen. (…) Mit eleganten Worten und raffinierten Melodien hat Carla Bruni der Musiklandschaft ihren Stempel aufgedrückt.“

Hier die Tracklist:

A1 Quelqu’un M’a Dit

A2 Raphael

A3 Le Toi Du Moi

A4 Those Dancing Days Are Gone

A5 Promises Like Pie-Crust

A6 L’amoureuse

A7 Déranger Les Pierres

B1 J’arrive À Toi

B2 Chez Keith Et Anita

B3 Little French Song

B4 Enjoy The Silence

B5 The Winner Takes It All

B6 Stand By Your Man

B7 Quand On N’a Que L’amour

Foto: (c) Away! / PR Photos