Cassandra Steen über Weihnachten in ihrer Kindheit

Cassandra Steen erinnert sich immer gerne an Weihnachten.

Bei „New Music Daily“ erzählte die Sängerin, wie sie das Fest der Liebe in ihrer Kindheit verbracht hat. Sie sagte: „Ich habe wahnsinnige schöne Erinnerungen an Weihnachten. Meine Großeltern waren da immer sehr bemüht, Weihnachten für mich zu kreieren, weil ich eben nicht bei meinen Eltern groß geworden bin. (…) Also ich wurde ordentlich beschenkt, aber vor allem auch mit viel, viel Liebe. Deswegen ist Weihnachten für mich eine sehr schöne Zeit.“

Cassandra Steen hat übrigens mit „Der Weihnachtsgedanke“ ein Festtagsalbum auf den Markt gebracht.

Foto: (c) Universal Music