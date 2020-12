Cassandra Steen und das weihnachtliche Chaos mit der Familie

In ihrem aktuellen Song „Oh Familie“ besingt Cassandra Steen, wie schwierig es doch sein kann, wenn die ganze Familie für einige Zeit zusammen ist.

Bei „New Music Daily“ sagte die Sängerin: „Ich fand es immer sehr faszinierend, wie oft es passieren kann, dass es in Familien einfach wirklich der Dampf abgeht an Weihnachten, aufgrund der Erwartungen. (…) Bei uns passiert das knapp einen Monat vorher nämlich an Thanksgiving. Wir haben einen Vorlauf. (…) Bis Weihnachten ist dann alles durch. Darum geht es in ‚Oh Familie‘.“

„Oh Familie“ findet sich übrigens auf dem Festtagsalbum „Der Weihnachtsgedanke“ von Cassandre Steen.

Foto: (c) Universal Music