Celeste: Ihr Debüt erscheint am…

Mit „Stop Your Flame“ und „Strange“ hat Celeste ihre Fans bereits restlos von ihr begeistert. Deswegen können sie es auch gar nicht mehr erwarten, wenn endlich das Debütwerk der Sängerin erscheint. Und das ist jetzt in greifbare Nähe gerückt.

Celeste kündigte jetzt nämlich an, dass ihr erstes Album „Not Your Muse“ am 26. Februar herauskommen wird. Weiter schrieb die 26-Jährige auf „Instagram“: „‘Not Your Muse‘ ist die Kraft, die ich fand, als ich mich kraftlos fühlte. Während ich dieses Album fertigte, erlaubte ich mir selbst an einen Ort zu gehen, an dem ich mich bekräftigt (…) und erfüllt fühlte. Ich bin sehr stolz darauf, was ich auf meinem Debütalbum erreicht habe. (…) Ich hoffe, ihr genießt es.“

Celeste wurde dieses Jahr bei den Brit Awards beispielsweise zum Rising Star gekürt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos