Charli XCX: „Ich fange an…“

Diese Nachricht hören alle Fans von Charli XCX sicherlich sehr gerne:

Auf „Instagram“ postete die Sängerin nämlich ein Foto, das sie damals als mögliches Cover für ihr Album „how I’m feeling now“ in Betracht gezogen hatte. Dazu schrieb sie: „Ich habe gerade durch meinen Bilderverlauf gescrollt und das hier gefunden: (…) Ich finde, es ist immer noch irgendwie süß. Egal, ich hoffe, es geht euch gut.“ Und dann kommt das, was die Fans in helle Begeisterung versetzt hat: „Ich fange an darüber nachzudenken, wieder Musik zu machen…“

„how I’m feeling now“ hatte Charli XCX komplett in Eigenregie und -produktion diesen Mai herausgebracht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos