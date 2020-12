Charlie Puth macht aus „Twitter“-Fankommentar einen Countrysong

Wer ankündigt, muss auch liefern! Charlie Puth twitterte am Montag: „Hey, schreibt mir hier in der Kommentarzeile euren Namen und vielleicht etwas, das ihr momentan durchmacht und ich mache ein Video, das zeigt, wie man daraus einen Countrysong macht.“

Und Puth ließ seiner Ankündigung tatsächlich eine Tat folgen. Wenige Stunden später postete er ein „TikTok“-Video, auf dem er den Kommentar eines Mädchens namens Noelle vorliest. Sie schrieb: „Ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht und mich noch nie so verloren gefühlt. Es fühlt sich so an, als stünde ich mitten auf einem Blatt Papier, auf dem alles um mich herum gelöscht wurde.“ Puth dazu: „Ich kann daraus was machen.“ Stück für Stück bastelt der Musiker einen Beat. Zuerst die Gitarrenmelodie, dann die Baseline, das Schlagzeug und eine kleine Violine. Zu guter Letzt singt der 29-Jährige dann, basierend auf dem Kommentar seines weiblichen Fans: „Noelle, ich weiß, du hast dich noch nie so verloren gefühlt, weil alles was du geliebt hast jetzt gelöscht wurde. Und manchmal ist das Leben echt nicht leicht, aber Noelle, ich verspreche dir, es wird alles gut werden.“ Na, mit so einer Geste bestimmt.

Übrigens: Charlie Puth bekam kürzlich einen Rat von Elton John.

Foto: (c) PR Photos