Cher rettet einsamsten Elefanten der Welt

Fünf Jahre lang hat Cher darum gekämpft, dass der Elefant Kavaan von seinem traurigen Dasein befreit wird. 35 Jahre lang war das Tier nämlich ganz allein im Zoo von Islamabad in Pakistan angekettet, doch jetzt ist er endlich frei.

Mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation „Free The Wild“ konnte die Sängerin den Elefanten retten. Der „Sun“ sagte sie dazu: „Das ist der wundervollste Moment und mehr, als ich je erwartet habe. Ich bin so aufgeregt, dass nach fünf Jahren Arbeit wir es geschafft haben, dass Kavaan nach Kambodscha reisen darf.“ Dort lebt er in einem Schutzgebiet.

Der Zoo in Islamabad ist zudem im Mai 2020 geschlossen worden und nur Freiwillige kümmerten sich um Kavaan.

Foto: (c) Mike Raison / PR Photos