Chris Cornell: Bisher unveröffentlichtes Material wird veröffentlicht

Gute Nachrichten für alle Fans von Chris Cornell: Alle Musik, die der verstorbene Sänger vor seinem Tod aufgenommen und bisher noch nicht veröffentlicht hat, wird eines Tages das Licht der Welt erblicken – und das unabhängig von dem aktuell vor sich gehenden Rechtsstreit. Das hat seine Witwe Vicky Cornell den Fans versprochen.

Gegenüber „USA Today“ sagte sie: „Alle Musik von Chris, inklusive die mit ‚Soundgarden‘, wird das Licht der Welt erblicken, denn es gibt nichts in der Welt, dass mir mehr Freude bereitet, als Chris‘ Geschenk zu teilen (…) und seine Musik da draußen zu wissen. So bleibt er am Leben und sein Erbe lebt weiter. (…) Deswegen wird alles veröffentlicht.“

Erst vor kurzem hat die Familie von Chris Cornell ein Cover-Album des verstorbenen Musikers veröffentlicht.

Foto: (c) PR Photos