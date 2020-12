Chris Martin und Dakota Johnson: Baldige Hochzeit?

Was glitzert denn da am Finger von Dakota Johnson? Ist das etwa ein Verlobungsring? Tritt die 31-Jährige bald mit „Coldplay“-Frontmann Chris Martin vor dem Traualtar? Die Schauspielerin wurde nämlich erst kürzlich mit einem verdächtig großen Klunker am Ringfinger beim Shoppen entdeckt. Das zeigen neueste Fotos von „Page Six“.

Offiziell bestätigt oder dementiert, ist natürlich nichts, da sowohl Johnson als auch Martin ihr Privatleben bisher komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben.

Die Vermutung einer baldigen Ehe liegt nahe, da Chris Martin sogar schon über Dakota Johnson singt.

Foto: (c) PR Photos