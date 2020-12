Clueso: „Die geilste Nachricht des Tages“

Clueso haut vor Weihnachten nochmal einen raus. Der Sänger verkündete via „Instagram“: „Leute, die geilste Nachricht des Tages. Das Zeug ist endlich da.“ Welches Zeug? „Das Zeug vom Shop!“ Clueso hat sein Merchandise-Angebot aufgestockt. Er erklärte: „Das heißt: Pullover mit ‚Flugmodus‘, Hoodies, Beanies, Socken, T-Shirts mit ‚Sag mir was du willst‘… checkt den Shop aus. Geht nochmal ordentlich shoppen vor Weihnachten. Ich würde mich sehr freuen.“

Und in der Beschreibung zum Video steht zusätzlich: „Ich liebe die kleine Kollektion so sehr und habe mich echt reingehängt damit die Sachen so werden wie ich sie auch selbst tragen würde. Alles ging vorher durch meine Hand. Ist abgecheckt, 100 Prozent Baumwolle, Fairtrade und so weiter. Kuss auf die Ohren, Clueso.“ Die Klamotten findet ihr unter cluesoshop.de

Clueso hat vor einigen Tagen eine Hymne auf die Freundschaft veröffentlicht.

Foto: (c) Sony Music