Clueso kündigt neue Single an

Clueso hat es ja schon angedeutet und jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Nächsten Freitag (11.12.) kommt seine neue Single „Du warst immer dabei“ inklusive passendem Musikvideo.

In seiner „Instagram“-Story verriet der Sänger schon mal über das Video: „Ich habe in Erfurt ein paar Locations rausgesucht, wo ich früher abhing. Die sind eigentlich nicht besonders schön, aber ich habe eine schöne Erinnerung daran.“ Zudem meinte Clueso noch: „Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe natürlich, dass er euch genauso gefällt wie. Es ist ein Freundschaftssong.“

Anfang November hat Clueso übrigens das Musikvideo zu seiner Single „Aber Ohne Dich“ gedreht.

Foto: (c) Jennifer Stenglein & Vertigo Berlin / Universal Music