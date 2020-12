Clueso: „Tragt euch den 11. Dezember in euer Kalenderchen ein“

Für diesen Freitag, 11.12., hat Clueso eine neue Single angekündigt.

Auf „Instagram“ veröffentlichte der Sänger jetzt eine kurze Hörprobe. Der Song heißt „Du warst immer dabei“. Dazu schrieb der 40-Jährige: „Hier für Euch eine kleine Hörprobe von dem neuen Song, der am Freitag erscheint. Es ist ein Freundschafts-Song für alle die, die mir lieb sind. Bei denen es sich selbst nach Jahren so anfühlt, als wäre gar keine Zeit vergangen wenn man sich wieder sieht !!!“ Dazu schrieb er noch, mit einem Smiley versehen, die Worte: „Trag dir Freitag den 11.Dez in dein Kalenderchen“.

Anfang November hat Clueso übrigens das Musikvideo zu seiner Single „Aber Ohne Dich“ gedreht.

Foto: (c) Kolja Eckert