Comeback: Hayden Christensen spielt wieder Darth Vader

Back to the Roots heißt es wieder für Hayden Christensen. Seinen Durchbruch hatte er zuvor mit seiner Kultrolle des Anakin Skywalker in der zweiten und dritten Episode der „Star Wars“-Prequel-Trilogie gefeiert. Fans weltweit konnten ihn dabei beobachten, wie aus dem Jedi schließlich der Bösewicht Darth Vader wurde. Und genau zu dieser Rolle kehrt der Schauspieler jetzt wieder zurück. Das hat „Disney“ jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Hayden wird Teil der exklusiven „Obi-Wan Kenobi“-Serie, die zehn Jahre nach dem Film „Die Rache der Sith“ spielen wird. Im Mittelpunkt wird die ikonische Jedi-Rolle von Ewan McGregor stehen. Insgesamt sechs Folgen wurden für die Miniserie angekündigt.

Genauere Infos zur Storyline der Episoden gibt es aber noch nicht.

Foto: (c) KeithJMX / PR Photos