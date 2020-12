Cro: Das ist das Spannende

„Zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust“: Dieses Zitat von Johann Wolfang Goethe aus seinem Meisterwerk „Faust“ passt perfekt zum Gemütszustand von Cro. Deswegen wird das neueste und vorerst letzte Werk des Rappers, die Platte „trip“, auch ein Doppelalbum.

An der Gespaltenheit stört sich Cro allerdings gar nicht. Er sagte laut „Universal Music“ dazu: „Wenn ich mir andere Künstler anschaue, ist dieser Kampf mit sich selbst – das Festhalten an Vertrautem und die Lust auf Neues – doch das Spannende. Ich will das, was man von mir erwartet, neu interpretieren, aber mich gleichzeitig weiterentwickeln, ausprobieren und zeigen, dass in meiner Kunst immer wieder neue Einflüsse hinzukommen und sich die Themen und Perspektiven auch ändern können.“

„trip“ erscheint übrigens am 09. April 2021.

Foto: (c) Universal Music