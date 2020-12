Cro kündigt sein letztes Album an!

Cro hat eine gute und eine schlechte Nachricht für seine Fans. Die gute zuerst: Der Rapper veröffentlicht am 09. April sein neues Album. Die schlechte: Es wird sein letztes sein. In einem Clip in seiner „Instagram“-Story verriet er: „Okay meine Freunde, heute gibt es riesengroße Neuigkeit für alle, die so lange gewartet haben. Endlich gibt es ein Datum. 09.04.2021 kommt Cros – so wie es aussieht – letztes Album.“

Für den großen Abgang fährt der Stuttgarter wohl nochmal schwere Geschütze auf. Er ergänzte: „Es wird riesengroß. Ein Doppelalbum.“ Cro wird zwei seiner Kunstfiguren einbauen. Er erklärte: „Es wird unterschiedlich klingen und ich bin gespannt, welche Seite euch besser gefällt.“ Ab morgen (09.12.) können die Fans die Platte vorbestellen. Und in Richtung seiner ungeduldigen Anhänger sagte er abschließend: „Alle die Angst haben, weil es noch fünf Monate dauert: keine Sorge, es kommen ja auch schon vorher Tracks raus.“

Cro hat vor einigen Wochen sein Masken-Sortiment erweitert.

Foto: (c) Universal Music