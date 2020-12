Cro verrät Einzelheiten zum neuen Album

Cro hat erst kürzlich sein neuestes Album „trip“ für den 09. April 2021 angekündigt. Und da es sich bei dieser Platte um sein vorerst letztes Album handelt, will der Rapper natürlich etwas Großes für seine Fans machen – ein Doppelalbum. Eine fast zweijährige Schaffensphase liegt den Tracks zugrunde, berichtet „Universal Music“.

Cro selbst sagte dazu: „Die erste Seite des Albums ist trippy, aber auch echt und ehrlich in den Texten, die zweite Seite eher frech und leicht – weil genau diese beiden Herzen auch in meiner Brust schlagen. Einerseits nerde ich mich in dieses Musikding hinein, suche stundenlang nach dem richtigen Gitarrensound und habe Bock auf ausgecheckte Songs. Aber genauso bin ich auch immer noch der Typ von damals, der die nicen Melodien hat, die leicht ins Ohr gehen.“

Mit „Hoch“ hatte Cro erst kürzlich einen weiteren Vorgeschmack auf sein neuestes Album „trip“ geliefert.

Foto: (c) Universal Music