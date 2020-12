Daniel Radcliffe verzichtet aus Selbstschutz auf Social Media

Daniel Radcliffe hat nach eigenen Angaben keine Social-Media-Kanäle, um sich selbst zu schützen.

In der Sendung „First We Feast“ auf „YouTube“ sagte der britische Schauspieler: „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich geistig stark genug bin. Das ist aber in Ordnung für mich. Noch vor einigen Jahren habe ich Kommentare über mich selbst im Internet durchgelesen und dort viel Mist gesehen. Das war wirklich schlimm.“

Durch seine Verkörperung von Harry Potter wurde er 2001 im Alter von zwölf Jahren weltbekannt. Zuletzt war der 31-Jährige als Anti-Apartheid-Aktivist Tim Jenkin im Drama „Escape from Pretoria“ zu sehen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos