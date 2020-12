Demi Lovato: „Das Beste am Single-Dasein ist…“

Demi Lovato ist Single – und das genießt sie in vollen Zügen.

Die Sängerin erklärte via „Instagram“-Story: „Das Beste am Single-Dasein ist, zu wissen, dass mein Glück von niemand anderem als mir selbst kommt.“ Vollkommene Selbstbestimmung also. Übrigens: Das beste Heilmittel gegen ihren Herzschmerz ist Musik. Als Gast der „Today with Hoda & Jenna“-Talkshow sagte sie: „Wenn ich ins Studio gehe und meine Songs aufnehme, ist das für mich wie eine Therapie.“ Scheint, als käme die 28-Jährige bestens mit sich zurecht, nachdem die Verlobung mit Max Ehrich so plötzlich platzte.

Über die rasante Beziehung mit dem Schauspieler scherzte Demi Lovato bei den diesjährigen „People’s Choice Awards“ übrigens: „Als alles geschlossen wurde, machte ich, was alle anderen auch taten: Ich bin in den Lockdown-Modus gegangen und habe mich verlobt.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos