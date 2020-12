Demi Lovato liebt…

Mit den Männern will es nicht so recht klappen, also sucht sich Demi Lovato inzwischen Gebrauchsgegenstände, die sie wertschätzend mit Liebesbekundungen überhäufen kann.

Die Sängerin postete via „Insta“-Story ein Bild einer schlichten, pinkfarbenen Kaffeetasse. Dazu schrieb sie: „Ich liebe sie. Die habe ich vor Jahren selbstgemacht.“ Auf der Tasse steht übrigens: „Du bist es wert.“ Schön, wenn einen der morgendliche Kaffee daran erinnert.

Die letzte Liebesbeziehung von Demi Lovato startete von null auf 100 in wenigen Monaten und endete genauso schnell auch wieder.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos