Der Bachelor 2021: Alle Frauen kurz vorgestellt

Die wahren Fans der Sendung werden es schon wissen: RTL zeigt die neue Staffel „Der Bachelor“ (Staffel 11) ab Mittwoch, 13.01.2021, 20:15 Uhr. Winterzauber statt Sommerfeeling – in der 11. Staffel von „Der Bachelor“ ist einiges anders, denn zum ersten Mal findet die Liebessuche bei uns in Deutschland statt. Was jedoch gleich bleibt: Feuer, Kampfgeist und Flirtbereitschaft der 22 Single-Ladys, die ab Mittwoch, 13. Januar 2021, um 20:15 Uhr um das Herz von Bachelor Niko Griesert buhlen.

Von Musik bis hin zu Sprachen: Der 30-jährige IT-Projektmanager Niko lernt gerne immer neue Sachen dazu – doch lernt er mit einer dieser 22 Frauen auch seine große Liebe kennen?

Wir stellen die Ladys vor:

Anna (30), Flugbegleiterin aus Heidelberg: „Ich möchte keine schöne Hülle, ich will eine schöne Seele!“

Debora (24), Tänzerin und Model aus Berlin: „Ein Kuss ist doch nur ein Kuss – warum nicht beim ersten Date?“

Denise (24), Flugbegleiterin aus Braunschweig: „Ich bin chilliger Bro-Typ und liebevolle Freundin in einem.“

Esther (22), Studentin aus Hannover: „Ich wäre gerne mit mir selbst in einer Beziehung.“

Hannah (28), Unternehmerin aus Berlin: „Ich muss nicht in Watte gepackt werden!“

Jacqueline B. (32), Bankkauffrau aus Hannover: „Ich sorge für Trubel – im positiven Sinne.“

Jacqueline S. (23), selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen: „Alles passiert aus einem bestimmten Grund.“

Karina (24), Kosmetikerin aus Hamburg: „Bei mir wird Familie großgeschrieben!“

Kim Virginia (25), Flugbegleiterin aus Mannheim: „Ich mache gerne den ersten Schritt – danach lasse ich mich vom Mann verzaubern.“

Kim-Denise (23), Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen: „Liebe geht durch den Magen? Ich kenne einen guten Lieferservice!“

Laura (22), Psychologiestudentin aus Hamburg: „Don’t count the days, make the days count!“

Linda (25), Jura-Studentin & Model aus Hanau: „Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen.“

Maria (25), Studentin aus Recklinghausen: „Hoffentlich heißt er nicht Albert – Namen verbinde ich grundsätzlich mit einem Geschmack.“

Melissa (27), Bankfilialleiterin aus Hahnbach: „Wenn mich jemand unterschätzt, habe ich bereits gewonnen.“

Michèle (27), Immobilienfachwirtin aus Köln: „Ich lasse mich oft von meinen Emotionen leiten.“

Mimi (26), Bürokauffrau aus Pfungstadt: „Wenn ich mich nicht selbst beworben hätte, hätte es meine Familie getan.“

Nadine (24), Personalleiterin aus Tuttlingen: „Ich weiß, dass ich gut bei Männern ankomme.“

Nina (20), Studentin aus Pirna: „Das Leben ist zu kurz um zu warten.“

Nora (31), Unternehmerin aus Leipzig: „Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!“

Stefanie Desiree (27), Operationstechnische Assistentin aus München: „Ich stehe mehr auf Wohlstandsbäuchlein als auf Sixpack.“

Stephie (25), Store Managerin aus Olching: „Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir einfach!“

Vivien (27), Erzieherin aus Berlin: „All we have is now!“

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, startet „Der Bachelor“ um 20:15 Uhr. RTL sendet insgesamt neun Folgen à 120 Minuten brutto. Die erste Folge ist auf TVNOW ab dem 8. Januar abends verfügbar, ab Folge 2 ist „Der Bachelor“ jeweils 7 Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

Foto: (c) obs / TVNOW /RTL Television GmbH