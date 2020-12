Deutsche Single-Charts bestehen nur aus Weihnachtsliedern

In weniger als zwei Wochen ist Weihnachten. Das merkt man auch daran, dass die Top Five der Offiziellen Deutschen Single-Charts nur aus Weihnachtsliedern bestehen.

Vorne weg thront die Königin der Weihnachtsmusik selbst, Mariah Carey mit „All I Want For Christams Is You“. Das berichtet „GfK Entertainment“. Auf Platz zwei findet sich der Klassiker „Last Christmas“ von „Wham!“, gefolgt von „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ von Melanie Thornton auf dem Bronzerang. Sie konnte in dieser Woche drei Plätze gutmachen. Auch Chris Rea steigt drei Stufen auf und landet mit „Driving Home For Christmas“ auf der Vier.

Shakin‘ Stevens klettert mit „Merry Christmas Everyone“ sogar um fünf Platze nach oben und bildet das Schlusslicht der Top Five.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos