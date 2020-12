Deutsche Single-Charts: Es weihnachtet sehr

So kurz vor Weihnachten ändert sich kaum etwas in den Top Five der Offiziellen Deutschen Single-Charts: Mariah Carey bleibt weiterhin mit ihrem Hit „All I Want For Christams Is You“ als unangefochtene Weihnachtskönigin auf Platz eins der Charts, berichtet „GfK Entertainment“.

Ihr folgt, wie in der Vorwoche, „Wham!“ mit „Last Christmas“ auf der Zwei. Lediglich Samra und Topic42 durchbrechen die weihnachtliche Bestenliste. Ihr Song „Lost“ steigt direkt auf dem Bronzerang ein. Chris Rea hält mit „Driving Home For Christmas“ die Vier.

Melanie Thornton steigt mit „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ zwei Positionen ab und bildet das Schlusslicht der Top Five.

Foto: (c) PRN / PR Photos