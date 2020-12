Deutsche Single-Charts: Weihnachtslieder liegen vorne

Man merkt spätestens dann, dass es Weihnachten ist, wenn Mariah Careys „All I Want For Christams Is You“ und „Last Christmas“ von „Wham!“ rauf und runter gespielt werden. Deswegen ist es kein Wunder, dass sich diese beiden Songs in dieser Woche auch an der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts finden.

Wie „GfK Entertainment“ berichtet, holt sich Carey dabei Platz eins und „Wham!“ Rang zwei. Luna steigt mit „Verlierer“ neu auf der Drei ein. Master KG, Burna Boy und Nomcebo Zikode bleiben mit „Jerusalem“ wie in der Vorwoche auf Platz vier.

Das Schlusslicht der Top Five bildet die ehemalige Nummer eins: 24kGoldn und Iann Dior mit „Mood“.

Foto: (c) MJ Photos / PR Photos