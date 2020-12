„Die Fantastischen Vier“ veröffentlichen neuen Song

Großartige Neuigkeiten für Fans der „Fantastischen Vier“. Das Stuttgarter Hip-Hop-Quartett hat zum Ende des Jahres die Single „Irgendwann“ veröffentlicht – und die kommt bei den Fans gut an.

Zu einem Promo-Bild auf „Instagram“ schrieb einer stellvertretend: „Ich finde es krass, wie die ‚Fantas‘ das Niveau nach all den Jahren noch so hochhalten können.“ Auf besagtem Bild steht übrigens eine Songzeile aus „Irgendwann“, die da lautet: „Irgendwann vertrauen wir wieder unserem Herzen und nicht irgendeinem ‚Hab gehört‘“. Wer sich selber vom Song überzeugen möchte, findet ihn auf „Spotify“, „Deezer“, „YouTube“ und Co.

Auch der Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann gefällt der Song offensichtlich sehr gut. Sie kommentierte mit einem roten Herzchen.

Foto: (c) Robert Grischek