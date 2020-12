Die neue Staffel von „The Biggest Loser“ startet am 3. Januar 2021 in SAT.1!

Abnehmen – der Klassiker der guten Vorsätze für das neue Jahr. SAT.1 bietet zum Jahresbeginn das perfekte Motivationsprogramm und zeigt ab 3. Januar 2021 die neue Staffel von „The Biggest Loser“! 30 Kandidaten gehen in diesem Jahr an den Start, davon können sich 18 für das Abnehm-Camp qualifizieren. Unterstützt von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss und den Coaches Petra Arvela und Ramin Abtin wollen alle Teilnehmer ein neues, gesünderes und vor allem leichteres Leben beginnen. In insgesamt 14 Folgen kämpfen sich die Kandidaten vom Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos bis ins große Finale. Die große Auftaktfolge startet um 16:30 Uhr, die weiteren Folgen zeigt SAT.1 jeweils sonntags um 17:30 Uhr.

„The Biggest Loser“ – Auftaktfolge am 3. Januar 2021 um 16:30 Uhr, danach immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Foto: (c) obs / SAT.1