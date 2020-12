Diego Maradona: Wird seine Leiche im Museum ausgestellt?

Vor wenigen Woche erschütterte die traurige Nachricht von Diego Maradonas Tod die Welt. Doch auch tot reist die Faszination um die einstige Fußballlegende nicht ab. Maradonas Leiche soll in ein Museum kommen.

Wie „The Sun“ berichtete, tauchte nun ein Brief von Diego an dessen Anwalt Matias Morla auf, in dem er eine ganz bestimmte Bitte äußerte: „Nach eingehenden Überlegungen möchte ich meinen Wunsch zum Ausdruck bringen, dass mein Körper nach meinem Tod einbalsamiert und in einem Museum ausgestellt wird.“ Ob das wirklich so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Diego Maradona starb am 25. November an einem Herzinfarkt.

