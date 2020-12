Dieses eine besondere Weihnachtsfest bei Dave Grohl

Wie sah Weihnachten in der Kindheit von Dave Grohl aus? Das hat der „Foo Fighters“-Frontmann jetzt Zane Lowe bei „Apple Music“ verraten. Er sagte: „Ich bin in einem Haus aufgewachsen, das wirklich klein war, und jede Weihnachtsnacht wussten die Leute nur, dass sie in das kleine Haus der Grohls kommen mussten. Wir saßen alle nur herum und hörten Musik und hatte Getränke und ähnliches.“

In einem Jahr bekam Dave dann ein besonderes Geschenk von einem Freund. Er erzählte weiter: „Als ich 14 oder 15 Jahre alt war und wie jetzt in einer Punkrockband war, kamen meine Punkrockfreunde vorbei. Dann kamen die Lehrerfreunde meiner Mutter und dann meine Schwester. Ich meine, wir lebten in einem kleinen Viertel und jeder wusste nur, dass er vorbeikommt. Also in diesem einen Jahr. Gott, ich sollte diese Geschichte nicht erzählen. In diesem einen Jahr war ich ungefähr 15 Jahre alt oder so. Mein Freund hat mir zu Weihnachten Pilze geschenkt. Ich habe sie noch nie genommen. Also dachte ich: ‚Okay, ich sollte sie wahrscheinlich nicht auf diese Party mitnehmen, weil alle Freunde meiner Mutter vorbeikommen. Sie sind Lehrer an der Schule, in die ich gehe. Ich kenne diese Leute. Ich kannte sie schon lange. Also hat mir mein Freund diese Pilze gegeben. Ich dachte: ‚Ich nehme ein bisschen vor der Party. Das habe ich gemacht.“

Natürlich war Dave Grohls Verhalten auffällig und er wurde darauf angesprochen. In dem Gespräch erzählte er weiter: „Ich war völlig verrückt. Also zog mich einer dieser Lehrer von meiner Schule in das Badezimmer und sagte: ‚Nimmst du Kokain?‘ Ich sagte: ‚Nein, nein!‘ Also, nachdem alle gegangen waren, blieb ich auf und versuchte, das Zeppelin-Lied ‚Bron-Y-Aur‘zu lernen, dieses akustische Ding, bis ungefähr sechs Uhr morgens. Ich habe es nie gelernt. Ich dachte, ich hätte es gelernt, aber ich habe es nicht wirklich gekonnt.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos