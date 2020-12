Dionne Warwick: Song mit Chance The Rapper und The Weeknd

Ein kleiner „Twitter“-Scherz kann zu einer großen Kollaboration führen: Dionne Warwick hat sich über die Künstlernamen von Chance The Rapper und The Weeknd in dem sozialen Netzwerk lustig gemacht und ehe man sich versieht, bringen die drei eine gemeinsame Wohltätigkeitssingle mit dem Titel „Nothing’s Impossible“ heraus. Geschrieben und produziert wurde der Song von Warwicks Sohn Damon Elliott.

Auf „Twitter“ kündigte die 80-Jährige in einem Video an: „Ich bin so aufgeregt, ich kann euch gar nicht sagen wie sehr. Ich kann mich kaum zurückhalten. The Weeknd hat zugestimmt, mit mir und Chance The Rapper bei unserem Song ‚Nothing’s Impossible‘ mitzumachen. Ich bin immer noch auf einer Mission, Dummheit bis 2021 zu beenden. Es schaut so aus, dass The Weenkd und Chance The Rapper da mitmachen. Wer ist als nächstes dran?“

Wann genau der Song herauskommt, ist noch nicht bekannt.

Foto: (c) PR Photos